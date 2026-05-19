Nelle acque di Giannutri si è svolta l’ultima fase dell’iniziativa “Beach Lover”, un’operazione di pulizia delle spiagge e delle calette più suggestive. Volontari del mare e cittadini si sono uniti per rimuovere rifiuti e detriti, contribuendo a mantenere l’ambiente naturale. La Rai ha seguito l’evento, documentando l’intervento dei partecipanti in un contesto di tutela delle aree marine. L’intera attività si è concentrata sul ripristino di spazi liberi dall’inciviltà, coinvolgendo diverse persone e organizzazioni.

A Giannutri il gran finale per "Beach Lover": c’era anche la Rai per raccontare l’impresa dei volontari del mare. E tra gli scogli è spuntata anche una bottiglia portata dalle onde con un messaggio al suo interno. Si è conclusa domenica, sull’Isola di Giannutri, la nona e ultima tappa di "Beach Lover: lascio impronte, raccolgo rifiuti", la maratona ecologica che ha mobilitato decine di volontari nella tutela delle coste e dei fondali del Giglio e di Giannutri. Per il gran finale è arrivata anche la Rai. Una troupe del Tg2 ha infatti seguito da vicino le operazioni di pulizia ambientale, raccogliendo immagini e testimonianze che saranno trasmesse nelle rubriche "Sì Viaggiare" e "Tutto il bello che c’è", dedicate ai territori e alle esperienze virtuose del Paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I ’Beach lover’ contro l’inciviltà. La ’ramazzata’ in acqua e nelle calette da sogno

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