I 10 anni di Pasta d’Autore | Fedeli alla cucina di casa
Nel 2016, due donne senza alcuna esperienza nel settore della ristorazione hanno deciso di avviare un’attività chiamata Pasta d’Autore, con l’obiettivo di condividere la propria passione per la cucina fatta in casa. La loro volontà era di valorizzare una tradizione alimentare basata sulla qualità e sul gusto autentico, trasformando un interesse personale in un progetto imprenditoriale. Da allora, l’attività ha celebrato i suoi primi dieci anni, mantenendo fede alla filosofia di proporre piatti semplici e genuini.
Nel 2016 Enrica Fantelli e la madre Lucia Ceresa danno vita a “Pasta d’Autore“. Nessuna esperienza nella ristorazione, ma una forte volontà: trasformare una passione personale in un’attività concreta, capace di raccontare una tradizione precisa, quella fatta di cose buone. "Nostra madre voleva fare qualcosa che la rappresentasse davvero – racconta Matteo Rognoni –. Veniva da un mondo completamente diverso, ma aveva questa esigenza di tornare alla cucina, a qualcosa di autentico. E da lì è partito tutto". La produzione si basa fin da subito su gesti e ricette consolidate a casa. La nonna è il riferimento operativo, il punto di equilibrio tra memoria e manualità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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