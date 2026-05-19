I 10 anni di Pasta d’Autore | Fedeli alla cucina di casa

Nel 2016, due donne senza alcuna esperienza nel settore della ristorazione hanno deciso di avviare un’attività chiamata Pasta d’Autore, con l’obiettivo di condividere la propria passione per la cucina fatta in casa. La loro volontà era di valorizzare una tradizione alimentare basata sulla qualità e sul gusto autentico, trasformando un interesse personale in un progetto imprenditoriale. Da allora, l’attività ha celebrato i suoi primi dieci anni, mantenendo fede alla filosofia di proporre piatti semplici e genuini.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui