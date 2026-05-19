I ministri delle Finanze del G7 hanno chiesto all'Iran di riaprire immediatamente lo Stretto di Hormuz, sottolineando l'importanza di mantenere la navigazione aperta nella regione. Durante una riunione, hanno ribadito l'impegno a garantire la stabilità dei mercati energetici e delle materie prime, senza fare riferimenti diretti a eventuali azioni future o a specifiche motivazioni. La richiesta arriva in un momento di tensione crescente nella zona, con un'attenzione particolare alle rotte marittime strategiche.

Iministri delle Finanze delG7, al termine della riunione di due giorni a Parigi, sottolineano in un comunicato che “l’incertezza economica globale ha accresciuto i rischi per la crescita e per l’inflazionenel contesto del conflitto in corso inMedio Oriente, in particolare a causa delle pressioni sulle catene di approvvigionamento di energia, cibo e fertilizzanti.“. Per mitigare questi impatti negativi – prosegue la dichiarazione finale dell’incontro – “riconosciamo cheun rapido ritorno al libero e sicuro transito attraverso lo Stretto di Hormuze una soluzione duratura al conflitto sonoimperativi“. “Rimaniamo impegnati– prosegue il comunicato... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Hormuz, i ministri del G7: “Iran riapra subito lo Stretto”

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Körfez'de büyük hesaplama: ran, BAE ve Suudi Arabistan savaacak m

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