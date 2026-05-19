Il lago d’Iseo si appresta a diventare una location cinematografica, con le riprese di un nuovo film prodotto da Netflix. A partire da lunedì 25 maggio, le sponde del Sebino saranno teatro delle riprese di “Positano”, un lungometraggio che coinvolge diverse squadre di produzione. Le attività si svolgeranno principalmente nelle aree vicino all’acqua e alle zone adiacenti, con l’obiettivo di realizzare le scene previste dal copione. La produzione prevede l’uso di diverse attrezzature e mezzi tecnici nelle settimane successive.

Il Sebino si prepara a trasformarsi in una succursale di Hollywood. A partire da lunedì 25 maggio, le sponde del lago d’Iseo faranno da scenografia alle riprese di “ Positano “, il nuovo e atteso lungometraggio targato Netflix. Si tratta di un progetto cinematografico ad altissimo budget, che porterà sul territorio due pesi massimi dello star system internazionale: i premiati attori Matthew McConaughey e Zoe Saldaña. Dietro la macchina da presa siederà il regista Daniel Roher, già premio Oscar per il documentario Navalny. La prima tappa del blindatissimo tour cinematografico scatterà proprio all’inizio della prossima settimana sulla sponda bergamasca, nel comune di Tavernola Bergamasca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Hollywood sul lago d’Iseo . Conto alla rovescia per il set

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