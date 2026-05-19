Hockey ghiaccio Mondiali | l’Italia perde anche con la Norvegia

Durante i Mondiali 2026 di hockey su ghiaccio, la squadra italiana ha subito una sconfitta anche contro la Norvegia, con il risultato finale di 0-4. In precedenza, aveva affrontato e perso contro le squadre del Canada e della Slovacchia. La partita si è svolta in un impianto dedicato alla competizione e ha visto i norvegesi segnare più volte nel corso dell'incontro. La squadra italiana non ha ancora ottenuto una vittoria nel torneo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Ai Mondiali 2026 di hockey su ghiaccio, l’Italia non si sblocca. Dopo Canada e Slovacchia, gli azzurri perdono 0-4 contro la concreta Norvegia. La partita inizia con gli azzurri in attacco, complice una penalità norvegese. Pietroniro ci prova, ma il tiro è respinto. L’occasione scuote la Norvegia, che alza subito il ritmo del gioco. Fadani compie diverse parate, ma al minuto 11 e 32 secondi deve cedere sul tap-in di Bakke Olsen, che firma il vantaggio scandinavo. Nel secondo periodo si riparte dallo 0-1. L’Italia difende bene in inferiorità numerica e sfiora il pareggio con Saracino, che ha colpito in pieno il palo. Le squadre giocano a viso aperto, scatta una doppia penalità per Trivellato ed Elvsveen, mentre Solberg prende due minuti per aver innescato un piccolo scontro. 🔗 Leggi su Sportface.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Hockey - Mondiali U20, cè anche il mastino Filippo Matonti Sullo stesso argomento Leggi anche: Hockey ghiaccio: l’Italia capitola nuovamente ai Mondiali. La Norvegia passa col poker Italia-Norvegia oggi, Mondiali hockey ghiaccio 2026: orario, tv, programma, streamingL’Italia si prepara per il terzo ed importantissimo appuntamento ai Mondiali di hockey ghiaccio di Top Division 2026 in corso di svolgimento in... Terza sconfitta in altrettante partite per l'Italia ai Mondiali di hockey su ghiaccio. Serve un pronto riscatto per evitare la retrocessione. x.com Hockey ghiaccio: l’Italia capitola nuovamente ai Mondiali. La Norvegia passa col pokerAi Mondiali 2026 di hockey ghiaccio, l'Italia non riesce a sbloccarsi. Dopo aver perso contro Canada e Slovacchia, il Blue Team ha ceduto pochi minuti fa ... oasport.it LIVE Italia-Norvegia 0-4, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: azzurri ancora a secco di vittorie. Scandinavi superioriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1'34 Si disancora dal terreno la porta azzurra dopo una bella parata di Fadani. Entrano in pista gli addetti ... oasport.it