Hera sperimenta un nuovo sportello clienti e lo inaugura a Forlì | Un ambiente più caloroso e aperto

Il Gruppo Hera ha aperto un nuovo sportello clienti a Forlì, situato in via Balzella 24, che è stato recentemente rinnovato. All’evento di inaugurazione erano presenti il sindaco della città e alcuni assessori comunali, oltre all’amministratore delegato dell’azienda. La struttura si propone di offrire un ambiente più accogliente e aperto per i clienti. La cerimonia ha visto la partecipazione di diverse figure istituzionali e rappresentanti dell’azienda.

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