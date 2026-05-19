Hera sperimenta un nuovo sportello clienti e lo inaugura a Forlì | Un ambiente più caloroso e aperto
Il Gruppo Hera ha aperto un nuovo sportello clienti a Forlì, situato in via Balzella 24, che è stato recentemente rinnovato. All’evento di inaugurazione erano presenti il sindaco della città e alcuni assessori comunali, oltre all’amministratore delegato dell’azienda. La struttura si propone di offrire un ambiente più accogliente e aperto per i clienti. La cerimonia ha visto la partecipazione di diverse figure istituzionali e rappresentanti dell’azienda.
Inaugurato a Forlì lo sportello clienti del Gruppo Hera, completamente rinnovato. Al taglio del nastro in via Balzella 24 erano presenti il sindaco Gian Luca Zattini - accompagnato dagli assessori Vittorio Cicognani, Paola Casara e Giuseppe Petetta - e Isabella Malagoli, l’amministratore delegato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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