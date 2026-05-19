Hantavirus turista britannica rintracciata a Milano | negativa ai test e in quarantena al Sacco

Una giovane turista britannica di circa 20 anni è stata individuata a Milano nella serata di ieri, dopo essere stata segnalata come contatto di un caso confermato di hantavirus. La donna si trova attualmente in quarantena presso l'ospedale Sacco e i test a cui si è sottoposta hanno dato esito negativo. La notizia è stata diffusa dall’agenzia di stampa, senza ulteriori dettagli sulle modalità del rintraccio o sulle condizioni di salute della turista.

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