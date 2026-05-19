Hantavirus turista britannica rintracciata a Milano | negativa ai test e in quarantena al Sacco
Una giovane turista britannica di circa 20 anni è stata individuata a Milano nella serata di ieri, dopo essere stata segnalata come contatto di un caso confermato di hantavirus. La donna si trova attualmente in quarantena presso l'ospedale Sacco e i test a cui si è sottoposta hanno dato esito negativo. La notizia è stata diffusa dall’agenzia di stampa, senza ulteriori dettagli sulle modalità del rintraccio o sulle condizioni di salute della turista.
(Adnkronos) – È stata rintracciata a Milano nella serata di ieri la turista britannica di circa 20 anni segnalata come contatto di un caso confermato di hantavirus. La comunicazione è arrivata dalle autorità sanitarie del Regno Unito nell’ambito delle verifiche legate al focolaio registrato a bordo della nave da crociera Mv Hondius. La giovane si trovava. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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