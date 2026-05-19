Hantavirus turista britannica in quarantena a Milano negativa al test

Da tgcom24.mediaset.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una turista britannica ricoverata a Milano per sospetto di hantavirus ha ricevuto esito negativo al test. La sua accompagnatrice, che si trovava con lei, ha ottenuto lo stesso risultato. Entrambe devono comunque rispettare un periodo di quarantena previsto dalle autorità sanitarie. La donna era arrivata in Italia pochi giorni fa e si trovava in ospedale in osservazione. La notizia arriva dopo che erano state avviate le procedure di controllo e monitoraggio.

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È risultata negativa al test per l'hantavirus una turista inglese che si trovava a bordo del volo Klm su cui si trovava anche la donna poi deceduta. La viaggiatrice è stata rintracciata a Milano su segnalazione del Regno Unito ed è stata immediatamente presa in carico dalla Regione Lombadia e sottoposta agli accertamenti virologici del caso all'Ospedale Sacco. La giovane resterà in quarantena presso il nosocomio per il periodo di osservazione sanitaria. Con lei si trova anche un'accompagnatrice che, allo stesso modo, è stata presa in carico secondo le procedure previste. Anche lei è risultata negativa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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