Hantavirus test negativo su turista inglese al Sacco di Milano

Nella serata di ieri, le autorità sanitarie del Regno Unito hanno segnalato la presenza di una turista inglese a Milano, considerata contatto di un caso di Hantavirus. A seguito di questa segnalazione, sono stati eseguiti i test sulla donna, che sono risultati negativi. La turista è stata sottoposta a controlli presso una struttura sanitaria milanese. Non risultano altre persone coinvolte o casi correlati. La situazione è stata comunicata alle autorità sanitarie italiane per ulteriori verifiche.

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