Hantavirus test negativo su turista inglese al Sacco di Milano
Nella serata di ieri, le autorità sanitarie del Regno Unito hanno segnalato la presenza di una turista inglese a Milano, considerata contatto di un caso di Hantavirus. A seguito di questa segnalazione, sono stati eseguiti i test sulla donna, che sono risultati negativi. La turista è stata sottoposta a controlli presso una struttura sanitaria milanese. Non risultano altre persone coinvolte o casi correlati. La situazione è stata comunicata alle autorità sanitarie italiane per ulteriori verifiche.
ROMA (ITALPRESS) – Nella serata di ieri, a seguito di una segnalazione pervenuta dalle autorità sanitarie del Regno Unito, è stata rintracciata a Milano una turista inglese considerata contatto di caso di Hantavirus. La giovane si trovava a bordo del volo KLM Johannesburg-Amsterdam sul quale era salita per poco tempo la donna ricoverata a Johannesburg e lì deceduta. Lo rende noto Ii Ministero della Salute. La turista, rapidamente rintracciata dopo la segnalazione del regno Unito, è stata immediatamente presa in carico dalla regione Lombardia e sottoposta agli accertamenti virologici presso l'Ospedale Sacco di Milano dove resterà in quarantena per il periodo di osservazione sanitaria. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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