Hantavirus | negativa ai test la turista britannica rintracciata a Milano Ora è in quarantena al Sacco

Nella serata di ieri, a Milano, è stata trovata una giovane turista britannica di circa 20 anni, identificata come contatto di un caso di hantavirus confermato. La donna si trovava in quarantena presso l'ospedale Sacco, dove sono stati effettuati i test che hanno dato esito negativo. La notizia arriva dopo la segnalazione di un possibile rischio di contagio, che ha portato le autorità a intervenire prontamente per monitorare la situazione.

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Nella tarda serata di ieri è stata rintracciata a Milano la turista britannica di circa 20 anni segnalata come contatto di un caso confermato di hantavirus. La comunicazione è arrivata dalle autorità sanitarie del Regno Unito nell’ambito delle verifiche legate al focolaio registrato a bordo della nave da crociera Mv Hondius. La giovane si trovava sul volo Johannesburg-Amsterdam sul quale aveva viaggiato anche la donna olandese di 69 anni deceduta in un pronto soccorso della città sudafricana dopo essere risultata positiva al virus Andes, variante dell’hantavirus. La signora, moglie della prima vittima del focolaio partito dalla crociera proveniente da Sant’Elena, era salita per un breve lasso di tempo a bordo del volo Klm da Johannesburg ad Amsterdam, ma era stata fatta scendere poco dopo a causa delle sue condizioni di salute. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Hantavirus: negativa ai test la turista britannica rintracciata a Milano. Ora è in quarantena al Sacco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Hantavirus, turista britannica rintracciata a Milano: negativa ai test e in quarantena al Sacco(Adnkronos) – È stata rintracciata a Milano nella serata di ieri la turista britannica di circa 20 anni segnalata come contatto di un caso confermato... Hantavirus, turista britannica in quarantena a Milano negativa al testÈ risultata negativa al test per l'hantavirus una turista inglese che si trovava a bordo del volo Klm su cui si trovava anche la donna poi deceduta. Hantavirus, turista britannica rintracciata a Milano: negativa ai test e in quarantena al Sacco x.com Hantavirus, turista britannica rintracciata a Milano: negativa ai test e in quarantena al Sacco(Adnkronos) – È stata rintracciata a Milano nella serata di ieri la turista britannica di circa 20 anni segnalata ... cremonaoggi.it Hantavirus: in 300 negativi ai test, ma potrebbero diffondere il contagioSono le persone venute a contatto con i passeggeri della nave Mv Hondius. Gli esami sulla positività del virus non sono certi sino a fine quarantena. repubblica.it L'Hantavirus non è il prossimo Covid, ma prova a dirlo ai media | The Daily Show reddit