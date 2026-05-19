Hantavirus la Regione indica i laboratori di riferimento per i casi sospetti | a Palermo è il Policlinico

Da palermotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’assessorato della Salute della Regione Siciliana ha comunicato i laboratori di riferimento per i test diagnostici relativi all’Hantavirus, in conformità alle direttive ministeriali. A Palermo, il Policlinico è stato designato come centro di riferimento principale per l’effettuazione delle analisi sui soggetti sospetti. La regione ha specificato che i test vengono prioritariamente eseguiti su persone che presentano sintomi compatibili con l’infezione da Hantavirus di tipo Andes. La comunicazione riguarda i casi sospetti segnalati sul territorio regionale.

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L'assessorato della Salute della Regione Siciliana ha indicato, come da disposizione ministeriale, i laboratori regionali di riferimento per l'esecuzione dei test diagnostici mirati ad accertare l'eventuale presenza di Hantavirus tipo Andes, prioritariamente in soggetti sintomatici, al fine di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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