Hantavirus la Regione indica i laboratori di riferimento per i casi sospetti | a Palermo è il Policlinico

L’assessorato della Salute della Regione Siciliana ha comunicato i laboratori di riferimento per i test diagnostici relativi all’Hantavirus, in conformità alle direttive ministeriali. A Palermo, il Policlinico è stato designato come centro di riferimento principale per l’effettuazione delle analisi sui soggetti sospetti. La regione ha specificato che i test vengono prioritariamente eseguiti su persone che presentano sintomi compatibili con l’infezione da Hantavirus di tipo Andes. La comunicazione riguarda i casi sospetti segnalati sul territorio regionale.

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