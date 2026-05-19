Nelle foreste di Ushuaia sono state posizionate circa 150 trappole per catturare roditori sospettati di trasmettere l’hantavirus. Le autorità stanno indagando su quale specie di roditore sia coinvolta nel trasporto del virus. Un cittadino olandese che aveva visitato la zona è risultato positivo al virus, portando all’attenzione delle autorità sanitarie le possibili modalità di contagio. La ricerca si concentra sull’identificazione del roditore e sulle circostanze che hanno portato al contagio.

? Punti chiave Quale specie di roditore sta trasportando il virus nei boschi?. Come è avvenuto il contagio del cittadino olandese a Ushuaia?. Perché il virus si è spostato così lontano dalle province andine?. Cosa accadrà ai sentieri del Parco Nazionale se il virus verrà confermato?.? In Breve Operazione iniziata il 18 maggio nei 70 mila ettari del Parco Nazionale.. Juan Petina coordina i test su Oligoryzomys longicaudatus e Oligoryzomys magellanicus.. Il virus è solitamente presente a 1.500 km nelle province di Chubut e Rio Negro.. Eventuale conferma costringerà a modificare i flussi turistici nei sentieri di Ushuaia.. I biologi di Buenos Aires hanno dispiegato circa 150 trappole nei boschi della Terra del Fuoco a partire dal 18 maggio per rintracciare i roditori portatori del ceppo andino dell’hantavirus. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hantavirus, caccia ai roditori: 150 trappole nei boschi di Ushuaia

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