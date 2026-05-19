Hantavirus a Milano | rintracciata turista scesa da volo a rischio Test negativo ora è in quarantena
A Milano si è conclusa senza conseguenze una situazione di emergenza legata a un possibile contagio da Hantavirus. Una turista, arrivata in città dopo aver sceso da un volo, era stata posta in isolamento dopo che erano stati rilevati i sintomi sospetti. Dopo i test, è risultata negativa al virus e ora si trova in quarantena, mentre le autorità hanno monitorato attentamente la situazione senza ulteriori sviluppi.
Si è chiuso con un sospiro di sollievo, ma dopo momenti di grande attesa, l'allarme sanitario scattato a Milano per il rischio di un contagio da Hantavirus. Una giovane turista inglese, individuata nel capoluogo lombardo dopo una segnalazione internazionale, è risultata negativa ai test. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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