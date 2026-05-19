Hantavirus a Milano | isolata una ventenne test negativi al Sacco
Una ventenne è risultata positiva all'Hantavirus dopo un viaggio a Milano, ma i test effettuati presso l'ospedale Sacco sono risultati negativi. La ragazza si era fermata in diverse località prima di arrivare in città, mentre le autorità stanno cercando di ricostruire i passaggi dei passeggeri a bordo del volo. Sono stati rintracciati anche altri passeggeri che viaggiavano con lei lungo la stessa tratta. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e hanno avviato controlli specifici.
? Punti chiave Chi sono gli altri passeggeri rintracciati lungo la rotta del volo?. Dove si è fermata la ventenne prima di arrivare a Milano?. Perché l'uomo di 60 anni deve restare isolato al Sacco?. Come sono state individuate le persone a rischio in Lombardia?.? In Breve Isolamento per ventenne e uomo di 60 anni fino al 6 giugno.. Contatto con passeggeri del volo Johannesburg-Amsterdam del 25 aprile.. Federico Amaretti monitorato in isolamento domiciliare a Villa San Giovanni.. Percorso turistico tra Francia e Lombardia dal 16 maggio.. Lunedì 18 maggio, una ventenne britannica è stata ricoverata all’ospedale Sacco di Milano dopo essere stata identificata come contatto di un caso confermato di Hantavirus. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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