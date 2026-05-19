Hantavirus a Milano | isolata una ventenne test negativi al Sacco

Una ventenne è risultata positiva all'Hantavirus dopo un viaggio a Milano, ma i test effettuati presso l'ospedale Sacco sono risultati negativi. La ragazza si era fermata in diverse località prima di arrivare in città, mentre le autorità stanno cercando di ricostruire i passaggi dei passeggeri a bordo del volo. Sono stati rintracciati anche altri passeggeri che viaggiavano con lei lungo la stessa tratta. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e hanno avviato controlli specifici.

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