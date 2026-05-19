Hannoun raccoglie fondi l’ ombra dell’Fplp

Un nuovo caso di raccolta fondi torna a far discutere. Questa volta, al centro dell'attenzione c’è Mohammad Hannoun, attualmente detenuto con l’accusa di essere ritenuto responsabile di aver guidato un’organizzazione. Le autorità stanno indagando sui fondi raccolti e sul loro utilizzo, mentre si continuano a cercare collegamenti con altre attività legate all’Fplp. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di controlli e accertamenti sulle operazioni di finanziamento non ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Ci risiamo con le raccolte fondi. Mohammad Hannoun, in carcere con l'accusa di essere l'uomo a capo della cupola di Hamas in Italia, ha aperto negli anni diverse associazioni, tra cui l'Abspp (Associazione Benefica di Solidarietà con il Popolo Palestinese, al centro dell'inchiesta della Procura di Genova come presunto veicolo di soldi inviati ai terroristi e raccolti con la scusa della beneficenza) e l'Api, l'associazione dei palestinesi in Italia. Ed è tramite quest'ultima che è stato lanciato nelle ultime ore un appello per raccogliere fondi proprio per Hannoun e per i suoi sodali in carcere in custodia cautelare con il medesimo capo di imputazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Hannoun raccoglie fondi, l’"ombra" dell’Fplp ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Fondi ad Hamas, scontro tra toghe su HannounI sostituti procuratori generali di Cassazione Lucia Odello e Paolo Sansonetti condividono l'impostazione del tribunale del Riesame di Genova che ha... Inchiesta fondi ad Hamas, Cassazione annulla custodia per HannounLa quinta sezione della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l’arresto di Mohammad Hannoun, attivista palestinese di 64 anni, accusato di... Fondi ad Hamas, Mohammad Hannoun resta in carcereResta in carcere Mohammad Hannoun, 63 anni, in Italia dal 1983, accusato di finanziare Hamas attraverso le raccolte fondi benefiche dell'Associazione Benefica di Solidarietà con il Popolo Palestinese ... tg24.sky.it Fondi ad Hamas, la decisione del Riesame su HannounIl presidente dell’associazione dei Palestinesi in Italia resta nel carcere di massima sicurezza di Terni. I suoi legali: Ricorreremo in Cassazione. Mohammad Hannoun resta in carcere dopo la ... lettera43.it