Il governo statunitense ha annunciato di essere disposto a concedere all’Iran un massimo di tre giorni supplementari per raggiungere un accordo. La proposta prevede un’estensione di due o tre giorni, con l’obiettivo di concludere le trattative entro l’inizio della prossima settimana. La decisione arriva in un momento di tensione tra le due parti, che discutono questioni legate a accordi e sanzioni. Finora, non sono stati forniti dettagli sui contenuti delle trattative o sui risultati attesi.

Donald Trump intende concedere all'Iran altri "due-tre giorni in più" per giungere a un accordo, "forse (fino) all'inizio della prossima settimana". Lo ha detto lo stesso presidente Usa, parlando con i giornalisti alla Casa Bianca. "Ero a un'ora dal prendere la decisione" di attaccare, ha detto Trump riguardo all'ultima tregua concessa a Teheran. "Non possono avere un'arma nucleare", ha ribadito il presidente. Il presidente cinese Xi Jinping "mi ha assicurato che non invierà armi all'Iran. È una promessa meravigliosa". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump, parlando ai giornalisti dal cantiere della 'ballroom' della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Ha solo altri tre giorni di tempo". Iran, l'ultimatum di Trump

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BOMBING OUR LITTLE HEARTS OUT: Trump makes ultimatum to Iran

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