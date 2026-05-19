Guy Forget ha dichiarato che Arthur Fils ha la capacità di sconfiggere tutti i migliori giocatori del circuito, incluso Jannik Sinner. Mentre si avvicina il via del Roland Garros, che prenderà il via domenica 24 maggio, l’attenzione si concentra sui possibili protagonisti del torneo. I tifosi francesi si preparano ad assistere alle partite e sperano in una buona prestazione dei loro rappresentanti. La competizione si preannuncia ricca di sfide e attesa tra i giocatori di vertice.

L’imminente partenza del Roland Garros, il secondo Slam stagionale inizierà domenica 24 maggio, scalda il cuore degli appassionati francesi, vogliosi di veder trionfare uno dei loro beniamini. Uno dei giocatori che maggiormente si sono messi in evidenza ad inizio è Arthur Fils. Guy Forget, ex numero 4 del mondo e direttore del torneo dal 2016 al 2021, nella trasmissione “Bartoli Time”, su RMC Sport, si è espresso sulle potenzialità e sulle possibilità del giovane transalpino. La fortuna di poter contare su un giovane giocatore di notevole potenziale: “ Per quanto riguarda Arthur Fils è un argomento un po’ delicato in questo momento, ma che fortuna abbiamo oggi ad avere un giovane giocatore con un grande potenziale e che si presenta come outsider in questo torneo “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Guy Forget insiste: “Arthur Fils può battere tutti i migliori compreso Jannik Sinner”

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