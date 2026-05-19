Guido Ricci e Federica Clazzer, noti per la partecipazione al Trono Over di Uomini e Donne, hanno annunciato i loro piani per il futuro. I due hanno parlato di progetti legati sia alla sfera familiare che a quella lavorativa. Durante un'intervista, hanno condiviso dettagli sulle loro intenzioni di consolidare la relazione e di intraprendere nuove iniziative professionali. Non sono stati forniti ulteriori particolari riguardo alle tempistiche o ai contenuti specifici di questi progetti.

Guido Ricci e Federica Clazzer, protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, hanno rivelato i loro progetti futuri. La coppia, che ha superato momenti difficili, è pronta a iniziare una nuova vita insieme. Hanno parlato della loro intenzione di allargare la famiglia e di un’attività lavorativa comune. In una recente intervista, hanno condiviso le emozioni legate al loro ritorno in trasmissione e i dettagli sulla loro convivenza. Uomini e Donne, Giancarlo e i suoi capelli: la puntata sorprendente Un amore rinato e progetti condivisi. Guido e Federica hanno vissuto alti e bassi nella loro relazione. Dopo una breve separazione, hanno deciso di ripartire da zero. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Guido Ricci e Federica Clazzer: progetti di famiglia e lavoro dopo Uomini e Donne

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Guido Ricci e Federica Clazzer Un Anello di Fidanzamento e Progetti Futuri

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