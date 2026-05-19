Guardiola lascerà il Manchester City | Maresca prenderà il suo posto

Da ildifforme.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico spagnolo annuncia il suo addio al Manchester City, dove ha guidato la squadra per diverse stagioni. Al suo posto, sarà chiamato a sostituirlo Enzo Maresca, che ha già lavorato con Guardiola come vice nella stagione 202223. Maresca ha terminato il suo incarico con il Chelsea il primo gennaio scorso, dopo aver concluso l’esperienza in Inghilterra. La società ha comunicato ufficialmente il cambio di guida tecnica, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità.

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Al suo posto, è pronto Enzo Maresca, ex vice di Guardiola nella stagione 202223, e reduce dall'esperienza con il Chelsea terminata il 1° gennaio di quest'anno. Guardiola resta il nome più ambito sul mercato degli allenatori. L'Italia resta una suggestione, ma al momento la nostra nazionale è sprovvista di Ct Il Manchester City è ai saluti con Pep Guardiola. Dopo 10 stagioni ai Citizens, dove ha ingigantito la bacheca del club, l’allenatore spagnolo lascerà l’incarico al termine di questa stagione. Guardiola al momento si sta giocando la Premier League con l’Arsenal di Arteta. Pepnon sembra intenzionato a tornare subito in panchina, ma dovrebbe fermarsi per almeno un anno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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