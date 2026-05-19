Guardiola lascerà il Manchester City | Maresca prenderà il suo posto

Il tecnico spagnolo annuncia il suo addio al Manchester City, dove ha guidato la squadra per diverse stagioni. Al suo posto, sarà chiamato a sostituirlo Enzo Maresca, che ha già lavorato con Guardiola come vice nella stagione 202223. Maresca ha terminato il suo incarico con il Chelsea il primo gennaio scorso, dopo aver concluso l’esperienza in Inghilterra. La società ha comunicato ufficialmente il cambio di guida tecnica, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità.

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