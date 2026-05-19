Guardiola lascerà il Manchester City | Maresca prenderà il suo posto
Il tecnico spagnolo annuncia il suo addio al Manchester City, dove ha guidato la squadra per diverse stagioni. Al suo posto, sarà chiamato a sostituirlo Enzo Maresca, che ha già lavorato con Guardiola come vice nella stagione 202223. Maresca ha terminato il suo incarico con il Chelsea il primo gennaio scorso, dopo aver concluso l’esperienza in Inghilterra. La società ha comunicato ufficialmente il cambio di guida tecnica, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità.
Al suo posto, è pronto Enzo Maresca, ex vice di Guardiola nella stagione 202223, e reduce dall'esperienza con il Chelsea terminata il 1° gennaio di quest'anno. Guardiola resta il nome più ambito sul mercato degli allenatori. L'Italia resta una suggestione, ma al momento la nostra nazionale è sprovvista di Ct Il Manchester City è ai saluti con Pep Guardiola. Dopo 10 stagioni ai Citizens, dove ha ingigantito la bacheca del club, l’allenatore spagnolo lascerà l’incarico al termine di questa stagione. Guardiola al momento si sta giocando la Premier League con l’Arsenal di Arteta. Pepnon sembra intenzionato a tornare subito in panchina, ma dovrebbe fermarsi per almeno un anno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Pep Guardiola expected to leave Manchester City at end of season
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Manchester City, ufficiale l’addio di Pep Guardiola a fine stagione: al suo posto pronto MarescaSe nelle ultime settimane era nell’aria, adesso diventa ufficiale: Pep Guardiola lascerà il Manchester City a fine stagione.
Guardiola lascerà il Manchester City a fine stagione: Maresca il prescelto per la panchina #SkySport #SkyCalciomercato #SkyPremier x.com
Guardiola annuncia il suo addio al Manchester City a fine stagione: Pep Guardiola lascerà il Manchester City al termine della stagione 2025-2026, dopo aver vinto 17 trofei in 10 anni, con Enzo Maresca come probabile successore. Il suo addio avverrà il 24 m facebook
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