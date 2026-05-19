Guardiola ha chiamato i giocatori del City in piena notte | non sapevano ancora del suo addio

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, l'allenatore del club ha convocato i giocatori in una videochiamata per comunicare loro una decisione importante. La notizia dell’addio dell’allenatore era già circolata, provocando nervosismo tra i membri della squadra. Durante la chiamata, lui ha confermato ufficialmente la decisione di lasciare il club, anche se non aveva ancora annunciato pubblicamente il suo addio. La comunicazione è avvenuta a ridosso della diffusione della fuga di notizie.

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La fuga di notizie sul suo addio ha fatto innervosire Guardiola che ha confermato tutto ai suoi giocatori con una videochiamata durante la notte: non lo aveva ancora comunicato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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