Guardiola ha chiamato i giocatori del City in piena notte | non sapevano ancora del suo addio
Nella notte, l'allenatore del club ha convocato i giocatori in una videochiamata per comunicare loro una decisione importante. La notizia dell’addio dell’allenatore era già circolata, provocando nervosismo tra i membri della squadra. Durante la chiamata, lui ha confermato ufficialmente la decisione di lasciare il club, anche se non aveva ancora annunciato pubblicamente il suo addio. La comunicazione è avvenuta a ridosso della diffusione della fuga di notizie.
La fuga di notizie sul suo addio ha fatto innervosire Guardiola che ha confermato tutto ai suoi giocatori con una videochiamata durante la notte: non lo aveva ancora comunicato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Las reacciones de GUARDIOLA y ARTETA tras ganar el CITY la CARABAO CUP: EUFORIA Y DECEPCIÓN
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