Guardiola ha chiamato i giocatori del City in piena notte | non sapevano ancora del suo addio

Nella notte, l'allenatore del club ha convocato i giocatori in una videochiamata per comunicare loro una decisione importante. La notizia dell’addio dell’allenatore era già circolata, provocando nervosismo tra i membri della squadra. Durante la chiamata, lui ha confermato ufficialmente la decisione di lasciare il club, anche se non aveva ancora annunciato pubblicamente il suo addio. La comunicazione è avvenuta a ridosso della diffusione della fuga di notizie.

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