guai economici da risolvere ma sono truffe

Una telefonata accuratamente preparata, durante la quale la vittima viene posta sotto pressione, e un’organizzazione che riesce a svuotare le carte prepagate in tempo reale da luoghi lontani. Le autorità hanno scoperto che si tratta di truffe ben pianificate, che coinvolgono sistemi di comunicazione e tecniche di manipolazione per indurre le persone a fornire dati sensibili. Le indagini sono in corso per individuare chi si nasconde dietro queste attività illecite e bloccare ulteriori operazioni fraudolente.

Una telefonata studiata nei dettagli, una vittima tenuta sotto pressione e un’organizzazione pronta a svuotare le carte prepagate in tempo reale da chilometri di distanza. È il meccanismo della truffa scoperta dalla Polizia locale di Arcisate dopo la denuncia presentata a giugno 2025 da un negoziante raggirato per decine di migliaia di euro. L’indagine, coordinata dalla Procura di Varese e durata oltre sei mesi, ha permesso di ricostruire l’attività di un gruppo organizzato tra le province di Napoli e Salerno, specializzato nelle truffe telefoniche e informatiche ai danni di negozi e cittadini. Secondo quanto emerso, il raggiro iniziava con la telefonata di un falso operatore tecnico o un presunto addetto ai servizi finanziari capace di conquistare la fiducia della vittima. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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