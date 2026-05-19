Grosseto piazza a Gentile | il legale svela la violazione costituzionale
Un legale ha segnalato una presunta violazione della Costituzione da parte del Comune di Grosseto in relazione a una piazza dedicata a Gentile. La famiglia di un ex membro di gruppi armati ha contestato l'omaggio al filosofo, sostenendo che la decisione del Comune viola alcuni principi costituzionali. La vicenda riguarda l’assegnazione del nome alla piazza e le ragioni della contestazione, che sono state rese note dal rappresentante legale durante un intervento pubblico.
? Domande chiave Chi è il legale che accusa il Comune di violazione costituzionale?. Perché la famiglia del gappista contesta l'omaggio al filosofo?. Cosa nasconde la targa inaugurata nel parco di Grosseto?. Come si intrecciano le leggi razziali con questa nuova toponomastica?.? In Breve Legale Mandarano rappresenta la famiglia Fanciullacci contro l'amministrazione di Grosseto.. L'uccisione del filosofo avvenne il 15 aprile 1944 al Salviatino di Firenze.. Inaugurazione della targa nel parco vicino alle mura medicee il 18 aprile.. Critiche al ruolo di Gentile nelle leggi razziali e nella Repubblica di Salò.. L’avvocato Francesco Mandarano ha contestato duramente l’intitolazione della piazzetta dedicata a Giovanni Gentile nel parco vicino alle mura medicee di Grosseto, definendo l’atto una violazione della Costituzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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