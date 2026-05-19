Grosseto piazza a Gentile | il legale svela la violazione costituzionale

Un legale ha segnalato una presunta violazione della Costituzione da parte del Comune di Grosseto in relazione a una piazza dedicata a Gentile. La famiglia di un ex membro di gruppi armati ha contestato l'omaggio al filosofo, sostenendo che la decisione del Comune viola alcuni principi costituzionali. La vicenda riguarda l’assegnazione del nome alla piazza e le ragioni della contestazione, che sono state rese note dal rappresentante legale durante un intervento pubblico.

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