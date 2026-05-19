Grosseto caso di tubercolosi in una scuola | scattano i controlli

A Grosseto, un caso di tubercolosi è stato rilevato in uno studente di una scuola locale. In seguito alla diagnosi, sono stati avviati i controlli tra gli studenti e il personale scolastico coinvolto. Le autorità sanitarie hanno già adottato le procedure previste per questo tipo di situazione, con verifiche e monitoraggi delle persone che potrebbero essere entrate in contatto con il paziente. La scuola rimane aperta, mentre si prosegue con le indagini e le eventuali misure di profilassi.

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Grosseto, 19 maggio 2026 – Un caso di tubercolosi (Tbc) è stato riscontrato in uno studente di una scuola nel comune di Grosseto. L’Azienda Usl Toscana Sud Est ha avviato le procedure previste per la gestione e la prevenzione della diffusione dell’infezione. Dall’inchiesta epidemiologica in corso, non è emerso un rischio rilevante di trasmissione nell’ambito scolastico: tuttavia il Dipartimento di Prevenzione di Asl Tse effettuerà una sorveglianza sui contatti individuati come stretti in un’ottica di massima precauzione. Tale sorveglianza consiste nell'esecuzione del test di Mantoux a tutti i contatti sopra richiamati, tale esame è di semplice esecuzione: consiste nell’inoculare un derivato proteico purificato (Tubercolina) nell’avambraccio e permette di identificare soggetti che sono venuti a contatto con il bacillo tubercolare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Grosseto, caso di tubercolosi in una scuola: scattano i controlli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Caso di tubercolosi, scattano controlliUn caso di positività di un operatore della Rsa di Olgiate Molgora ha costretto la struttura a sottoporre gli ospiti e il personale sanitario a test... Grosseto, un caso di epatite A in una scuolaGrosseto, 26 marzo 2026 – Un caso di epatite A si è verificato in una scuola del comune di Grosseto e il Dipartimento di prevenzione della Asl... Grosseto, caso di tubercolosi in una scuola: scattano i controlliGrosseto, 19 maggio 2026 – Un caso di tubercolosi (Tbc) è stato riscontrato in uno studente di una scuola nel comune di Grosseto. L’Azienda Usl Toscana Sud Est ha avviato le procedure previste per la ... lanazione.it Tubercolosi in una scuola di Grosseto: uno studente positivo, scattano i controlli della AslIn seguito a segnalazione di un caso di Tubercolosi (Tbc) in uno studente che frequenta una scuola del comune di Grosseto, l’Azienda Usl Toscana sud est, in ottemperanza ai protocolli di sorveglianza ... corrieredimaremma.it