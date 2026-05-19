Una recente dichiarazione di un esperto evidenzia come all’interno dell’amministrazione dell’ex presidente ci siano divergenze tra i vari membri, creando una spaccatura sulla strategia internazionale. Secondo quanto riferito, alcuni collaboratori sono favorevoli a mantenere intatti gli accordi già firmati, mentre altri spingono per un approccio più flessibile o modificato. Questa divisione interna potrebbe avere ripercussioni sulla stabilità dei trattati attuali e sulla futura politica estera dell’ex presidente.

? Punti chiave Chi sono i membri della cerchia di Trump che causano la spaccatura?. Come influenzerà la divisione interna la stabilità dei nuovi trattati?. Perché i sondaggi elettorali non guidano le decisioni della politica estera?. Quali rischi corrono i partner mediorientali davanti a questa imprevedibilità?.? In Breve Greenblatt dichiara la spaccatura interna durante colloquio con Francesca Caferri. Politica estera Trump indipendente dai sondaggi elettorali e dai consensi mediatici. Obiettivo prioritario verifica stabilità impegni per partner in Medio Oriente. Frammentazione decisionale influisce velocità approvazione linee guida per regimi stranieri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Greenblatt: Trump è diviso, punta alla tenuta dei patti internazionali

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Donald Trump's obsession with Greenland | 60 Minutes Australia

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