In una gara ricca di emozioni, Graziani ha conquistato la vittoria in volata, superando gli avversari negli ultimi metri. Al femminile, Gianotti ha dominato la corsa, mantenendo il controllo del gruppo fino alla fine. Durante la salita, Graziani ha resistito agli attacchi di altri corridori, riuscendo a conservare le energie per lo sprint conclusivo. Diverse atlete si sono sfidate per la leadership, tentando di mettere in difficoltà Gianotti nel corso della competizione.

? Domande chiave Come ha fatto Graziani a resistere agli attacchi sulla salita?. Chi sono le atlete che hanno sfidato il comando di Gianotti?. Quali società hanno dominato la classifica generale tra i club?. Perché la partecipazione dei giovani è stata così alta quest'anno?.? In Breve Oltre 165 atleti e cinquanta giovani hanno partecipato alla dodicesima edizione.. Menchetti e Salvadori completano il podio femminile dopo il successo di Gianotti.. Salvatore Basile vince la categoria Veterani mentre la Polisportiva Policiano guida la classifica.. Prossimo appuntamento del Grand Prix fissato per domenica 31 maggio alla Scalata al Castello.. Il 17 maggio, Emanuele Graziani ha confermato il suo primato al Green Trail di Aisa Impianti, vincendo la dodicesima edizione della corsa dopo una volata decisiva sul Sentiero della Bonifica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Green Trail: Graziani trionfa in volata, Gianotti domina al femminile

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