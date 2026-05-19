Grave lutto per il tennista perugino Francesco Passaro | Caro papa sei stato e sarai sempre la nostra roccia

Il tennista professionista Francesco Passaro, originario di Perugia e attualmente tra i primi 100 del ranking ATP nel 2025, ha subito un grave lutto familiare. Da alcuni mesi, il giocatore è fermo a causa di un infortunio che ha portato la sua posizione in classifica a scendere oltre la 160ª piazza. Recentemente, Passaro ha condiviso un messaggio dedicato a suo padre, definendolo come una figura che ha sempre rappresentato una guida solida nella sua vita.

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