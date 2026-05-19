Grave lutto per il tennista perugino Francesco Passaro | Caro papa sei stato e sarai sempre la nostra roccia
Il tennista professionista Francesco Passaro, originario di Perugia e attualmente tra i primi 100 del ranking ATP nel 2025, ha subito un grave lutto familiare. Da alcuni mesi, il giocatore è fermo a causa di un infortunio che ha portato la sua posizione in classifica a scendere oltre la 160ª piazza. Recentemente, Passaro ha condiviso un messaggio dedicato a suo padre, definendolo come una figura che ha sempre rappresentato una guida solida nella sua vita.
Un grave lutto ha colpito il giocatore di tennis professionista Francesco Passaro, nel 2025 top 100 dell'ATP e oggi fermo da alcuni mesi per un infortunio che lo ha fatto scivolare oltre la 160ª posizione della classifica mondiale. Lo sportivo perugino sui social ha annunciato con un saluto molto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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