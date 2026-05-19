Un nuovo appello arriva dal sindacato militare dell’Esercito italiano, che chiede alla Regione Toscana di garantire la gratuità dei trasporti pubblici per i pendolari appartenenti all’Esercito. La richiesta riguarda in particolare i militari che si spostano regolarmente per motivi di servizio e desiderano usufruire di un servizio di trasporto gratuito. Il sindacato Lrm ha deciso di rinnovare questa richiesta, sottolineando la necessità di una risposta concreta da parte delle autorità regionali.

LIVORNO – Il sindacato militare dell’Esercito italiano Lrm (Libera rappresentanza dei militari) torna a bussare con forza alla porta della Regione Toscana. È stata inviata questa mattina (19 maggio) una nuova richiesta ufficiale di incontro al presidente Eugenio Giani per sbloccare l’annosa questione della gratuità dei trasporti pubblici per il personale pendolare dell’Esercito italiano, sul modello di quanto già avviene in numerose altre regioni d’Italia. Il sindacato denuncia “una disparità di trattamento non più sostenibile”. Oggi, grazie all’applicazione Board Support, la gratuità o le forti agevolazioni sui mezzi pubblici in Toscana sono già garantite ad altri corpi del comparto difesa e sicurezza, come l’Arma dei carabinieri e la Capitaneria di porto, escludendo di fatto le donne e gli uomini dell’Esercito. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Gratuità dei trasporti pubblici per i pendolari dell’Esercito, il sindacato Lrm rinnova l’appello

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