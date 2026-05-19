La Settimana Nazionale della Celiachia 2026 si è svolta nel Lazio, con numerose iniziative rivolte a diffondere informazioni sulla malattia, offrire momenti di formazione e promuovere l'inclusione delle persone celiache. Durante l'evento sono stati organizzati incontri, seminari e campagne di sensibilizzazione che hanno coinvolto cittadini, professionisti e associazioni. Le attività si sono concentrate sulla divulgazione di pratiche alimentari corrette e sulla promozione di servizi di supporto per chi convive con la celiachia.

La Settimana Nazionale della Celiachia 2026 ha rappresentato per il Lazio un'importante occasione di sensibilizzazione, informazione e confronto dedicata alle persone celiache, alle famiglie e agli operatori del settore alimentare e sanitario. L'iniziativa si è inserita nell'ambito del progetto ‘Lazio senza glutine', promosso da Regione Lazio, Arsial e Aic Lazio in attuazione della Legge Regionale n. 7 del 26 giugno 2025 dedicata alla tutela delle persone affette da celiachia. Nel corso della Settimana Nazionale della Celiachia sono state organizzati punti informativi, incontri divulgativi, consulenze gratuite con dietisti, showcooking e corsi dedicati alla cucina senza glutine rivolti ai professionisti della ristorazione, con l'obiettivo di diffondere maggiore consapevolezza e rafforzare la sicurezza alimentare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Grande successo per la Settimana Nazionale della Celiachia 2026: nel Lazio iniziative dedicate a informazione, formazione e inclusione

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