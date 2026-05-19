Grande successo per il concerto Grazie a Dio sono ucraino con i famosi artisti ucraini Khoma

Da reggiotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Si è svolta presso l’Auditorium Zanotti Bianco di Reggio Calabria, in occasione della Gionata Internazionale della Famiglia e della “vyshyvanka” (la tradizionale camicia ricamata ucraina, simbolo di identità e amore per le proprie radici), un’emozionante serata in segno di solidarietà e vicinanza. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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