Grande star lo sloveno Tadej Pogacar numero uno al mondo
Lo sloveno Tadej Pogacar è tra i partecipanti alla prima tappa del Tour de Suisse, una gara di ciclismo su strada. Pogacar, che ha vinto quattro volte il Tour de France e una volta il Giro d’Italia, è anche detentore di due titoli mondiali e ha conquistato tredici classiche monumento nel corso della carriera. La competizione vede al via numerosi ciclisti di alto livello e rappresenta una delle tappe principali del calendario internazionale. La sua presenza genera grande attenzione tra gli appassionati di ciclismo.
Una tappa memorabile, col numero uno al mondo a menare le danze. La tappa di apertura del Tour de Suisse vedrà al via anche lo sloveno Tadej Pogacar (foto), big del ciclismo mondiale, con in bacheca 4 Tour de France, 1 Giro d’Italia, 2 titoli iridati e 13 classiche monumento. E non è finita qui: sulle strade valtellinesi ci saranno, tra gli altri, anche Roglic e Pidcock. Nell’anno in cui il Giro d’Italia si prende una "pausa" e non transiterà in Valtellina, ecco che quel "diavolo" di Gigi Negri, deus ex machina del ciclismo in provincia di Sondrio, si inventa il transito in Media Valle della tappa d’apertura del Tour de Suisse, una kermesse del World Tour, con al via il più forte di tutti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Face to face with Tadej Pogacar (original) | RSI Sport
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Tadej Pogacar li stacca uno dopo l’altro e firma il tris al Giro delle Fiandre
Tadej Pogacar lascia le briciole al Giro di Romandia: altra vittoria per il campione del mondoAl Giro di Romandia 2026 c’è la solita legge: quando ci sono le montagne, vince solo Tadej Pogacar.
Grande star lo sloveno. Tadej Pogacar numero uno al mondoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it
Diretta Mondiali ciclismo 2025/ Gara in linea: Tadej Pogacar è campione! Bis per lo sloveno (28 settembre)Diretta Mondiali ciclismo 2025 gara in linea: Tadej Pogacar ha vinto il secondo titolo consecutivo, davanti a Evenepoel e Healy. DIRETTA MONDIALI CICLISMO 2025: TADEJ POGACAR CAMPIONE! Tadej Pogacar è ... ilsussidiario.net