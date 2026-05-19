Grande star lo sloveno Tadej Pogacar numero uno al mondo

Lo sloveno Tadej Pogacar è tra i partecipanti alla prima tappa del Tour de Suisse, una gara di ciclismo su strada. Pogacar, che ha vinto quattro volte il Tour de France e una volta il Giro d’Italia, è anche detentore di due titoli mondiali e ha conquistato tredici classiche monumento nel corso della carriera. La competizione vede al via numerosi ciclisti di alto livello e rappresenta una delle tappe principali del calendario internazionale. La sua presenza genera grande attenzione tra gli appassionati di ciclismo.

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