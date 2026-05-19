Grande Fratello Vip | stasera la finale chi vincerà?

Stasera si svolge la finale del Grande Fratello Vip, con sette concorrenti in lizza per il titolo. Tra loro ci sono Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo, Raul Dumitras, Adriana Volpe, Raimondo Todaro e Renato Biancardi. La serata prevede la comunicazione del nome del vincitore, scelto dal pubblico attraverso il televoto. La puntata si svolge in diretta e include anche eventuali dichiarazioni e interviste dei partecipanti eliminati nelle settimane precedenti.

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