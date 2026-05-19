Grande Fratello Vip | stasera la finale chi vincerà?
Stasera si svolge la finale del Grande Fratello Vip, con sette concorrenti in lizza per il titolo. Tra loro ci sono Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo, Raul Dumitras, Adriana Volpe, Raimondo Todaro e Renato Biancardi. La serata prevede la comunicazione del nome del vincitore, scelto dal pubblico attraverso il televoto. La puntata si svolge in diretta e include anche eventuali dichiarazioni e interviste dei partecipanti eliminati nelle settimane precedenti.
Questa sera la finalissima del Grande Fratello Vip, chi vincerà tra: Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo, Raul Dumitras, Adriana Volpe, Raimondo Todaro e Renato Biancardi? Grande attesa questa sera con la finalissima delGrande Fratello Vip, il reality è giunto al capitolo finale ed è pronto a chiudere i battenti, prima peròIlary Blasidecreterà il vincitore di questa edizione 2026. La puntata di stasera delGrande Fratello Vipsi aprirà con una super coreografia. Da una parte, in studio, vedremoIlary Blasie le opinioniste coordinate dalla coreografa dei tecnicismi,Francesca Manzini, insieme agli altri eliminati. Mentre in Casa verrà fatta un’altra coreografia di tutti i concorrenti, con la collaborazione di Raimondo Todaro che in questi giorni ha fatto ballare gli inquilini della Casa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Grande Fratello Vip La Finale e le Scommesse
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