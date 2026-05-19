Martedì 19 maggio si concluderà l’ottava edizione del Grande Fratello VIP, con la scelta del vincitore affidata al pubblico. Le luci si spegneranno nella Casa più spiata d’Italia, che ha ospitato gli ultimi concorrenti in gara. I sondaggi pubblicati nelle ore precedenti indicano possibili sorprese tra i favoriti, ma fino all’ultimo momento non sono state rese note le preferenze ufficiali. La serata sarà trasmessa in diretta, con il pubblico chiamato a decidere chi tra i finalisti porterà a casa il titolo.

Il giorno della verità è finalmente arrivato. Martedì 19 maggio si spengono le luci della Casa più spiata d'Italia e il pubblico deciderà chi sarà vincitore dell'ottava edizione del Grande Fratello VIP. Sotto la guida di Ilary Blasi e con i commenti delle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, la puntata finale si preannuncia una vera e propria battaglia all'ultimo voto. E intanto i sondaggi svelano qualche sorpresa. La sfida per l'ultimo posto in finale Prima di dare il via alla corsa per il podio, c'è un nodo cruciale da sciogliere: chi sarà il... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Grande Fratello VIP, sondaggi del 19 maggio: il vincitore potrebbe essere una bella sorpresa

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Grande Fratello Vip Finale e Sondaggi sul Sesto Finalista

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