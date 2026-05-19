Stasera, martedì 19 maggio, si tiene la finale del Grande Fratello Vip su Canale 5. La serata prevede eliminazioni rapide e alcune sorprese rivolte ai partecipanti. Tra gli ospiti ci sarà anche Francesca Manzini, che si esibirà accompagnata da alcuni ex concorrenti del reality. La puntata si svolgerà con momenti di suspense e colpi di scena, mantenendo alta l’attenzione del pubblico. La finalissima si concluderà con la proclamazione del vincitore della edizione in corso.

Stasera, martedì 19 maggio, la finalissima del GF Vip su Canale 5 promette emozioni continue tra eliminazioni lampo, sorprese per i concorrenti e la spettacolare apertura con Francesca Manzini e gli ex vipponi. Questa sera, martedì 19 maggio su Canale 5, va in onda la diciottesima e ultima puntata dell'ottava edizione del Grande Fratello Vip. A guidare la finale sarà la conduttrice Ilary Blasi, affiancata in studio dalle due opinioniste la giornalista Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La serata accompagnerà pubblico e concorrenti attraverso una lunga serie di televoti flash che, passo dopo passo, porteranno all'elezione del vincitore assoluto di questa edizione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Grande Fratello Vip finale, anticipazioni: televoti flash e sorpresa Francesca Manzini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Grande Fratello VIP - Il verdetto del televoto

Sullo stesso argomento

Grande Fratello Vip, eliminato, finalisti e riassunto puntata 15 maggio: Manzini contro Lucarelli, al televoto flash Francesca e AdrianaTempo di semifinale per il Grande Fratello Vip, reality show di Canale 5 condotto - dopo quasi dieci anni di assenza - da Ilary Blasi e commentato in...

Grande Fratello Vip, perché Francesca Manzini potrebbe essere la vincitrice a sorpresaRoma, 6 maggio 2026 – Il percorso di Francesca Manzini all'interno della casa del Grande Fratello Vip sta prendendo una piega inaspettata,...

Il #GrandeFratelloVip chiude stasera su Canale 5 con la finale dell’edizione 2026. Antonella Elia e Alessandra Mussolini guidano i pronostici, mentre nella Casa restano tensioni dopo gli ultimi scontri tra concorrenti. x.com

Grande Fratello Vip 2026, le anticipazioni della finale, chi vincerà?Tutto sulla finale del Grande Fratello Vip 2026 di questa sera martedì 19 maggio 2026, chi sono i finalisti, cosa succederà ... gazzetta.it

Grande Fratello Vip 2026, stasera la finale su Canale 5: anticipazioni diretta di martedì 19 maggio. Nomination, eliminati e sondaggi vincitoreTutto pronto per la finale del Grande Fratello Vip 2026: televoto in corso per l'ultimo eliminato. Chi sarà il vincitore? superguidatv.it