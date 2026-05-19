Stasera si svolge la finale del Grande Fratello VIP, il reality trasmesso su Canale 5. La puntata conclusiva arriva dopo diverse settimane di programmazione, durante le quali sono stati trasmessi momenti di tensione, strategie tra i concorrenti, flirt e televoti frequenti. I partecipanti finalisti si preparano a confrontarsi davanti alle telecamere in un evento che rappresenta la conclusione di questa edizione. La serata si svolge nel rispetto del calendario stabilito e senza ulteriori anticipazioni sui dettagli della puntata.

È il giorno della finalissima del Grande Fratello VIP. Questa sera, martedì 19 maggio, il reality di Canale 5 chiude i battenti dopo settimane di tensioni, strategie, flirt e televoti infuocati. Alla conduzione torna Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. La finale andrà in onda in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Secondo le anticipazioni, la diretta dovrebbe iniziare intorno alle 21:20, anche se non sono esclusi slittamenti, e il vincitore verrà proclamato nella notte. I finalisti già certi di un posto nell’ultima puntata sono Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo, Raul Dumitras e Adriana Volpe. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip: anticipazioni sulla finale di stasera

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