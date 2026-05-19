Grande Fratello VIP anticipazioni del 19 maggio | è sfida per l’ultimo posto in finale
Il 19 maggio si concluderà l’ottava edizione del reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5, dopo 64 giorni di trasmissione. In questa data si svolgerà l’atto finale, con i partecipanti impegnati in una sfida per conquistare l’ultimo posto in finale. Durante il percorso, sono stati mostrati numerosi momenti di tensione e colpi di scena. La puntata finale rappresenta il momento conclusivo di questa lunga stagione, che ha visto protagonisti diversi concorrenti.
Grande Fratello VIP, atto finale. L’ottava edizione del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi si chiude martedì 19 maggio, dopo ben 64 giorni di litigi e colpi di scena. In studio, come sempre, le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, pronte a commentare gli ultimi eventi all’interno della Casa più spiata d’Italia. Visto l’inatteso – ma sperato – successo di ascolti, Mediaset ha fatto slittare la finale per ben due volte rispetto alla data originaria (era prevista il 5 maggio), regalando ai telespettatori altre due settimane di quello che, senza troppi giri di parole, potremmo definire puro delirio. Scontro per l’ultimo posto in finale. 🔗 Leggi su Dilei.it
Grande Fratello Vip Anticipazioni e Colpi di Scena per la Nuova Puntata
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