Grande Fratello VIP anticipazioni del 19 maggio | è sfida per l’ultimo posto in finale

Il 19 maggio si concluderà l’ottava edizione del reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5, dopo 64 giorni di trasmissione. In questa data si svolgerà l’atto finale, con i partecipanti impegnati in una sfida per conquistare l’ultimo posto in finale. Durante il percorso, sono stati mostrati numerosi momenti di tensione e colpi di scena. La puntata finale rappresenta il momento conclusivo di questa lunga stagione, che ha visto protagonisti diversi concorrenti.

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