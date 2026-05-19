Grande fratello vip Adriana Volpe distrugge Renato e Lucia | E’ tutto orchestrato

Stasera, su Canale 5, andrà in onda la finale del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi. Nel corso delle ultime settimane, sono emerse dichiarazioni di Adriana Volpe che ha accusato Renato e Lucia di aver orchestrato alcune situazioni all’interno della casa. La conduttrice ha espresso apertamente il suo pensiero, portando alla luce presunte dinamiche costruite artificialmente. La puntata conclusiva segnerà la chiusura di questa edizione del reality, dopo mesi di competizione e tensioni tra i partecipanti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui