Grande fratello vip Adriana Volpe distrugge Renato e Lucia | E’ tutto orchestrato

Da ilsipontino.net 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera, su Canale 5, andrà in onda la finale del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi. Nel corso delle ultime settimane, sono emerse dichiarazioni di Adriana Volpe che ha accusato Renato e Lucia di aver orchestrato alcune situazioni all’interno della casa. La conduttrice ha espresso apertamente il suo pensiero, portando alla luce presunte dinamiche costruite artificialmente. La puntata conclusiva segnerà la chiusura di questa edizione del reality, dopo mesi di competizione e tensioni tra i partecipanti.

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Il Grande Fratello Vip si appresta a chiudere i battenti. Stasera 19 maggio andrà in onda sui teleschermi di Canale 5 la finale del reality show condotto da Ilary Blasi. Nonostante manchino solo poche ore alla conclusione, dentro la casa c'è ancora tantissima tensione. In particolare, grande attenzione è focalizzata su Renato Biancardi e Lucia Ilardo. Il loro avvicinamento non è ben visto dagli altri inquilini all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Alcuni credono che il napoletano si sia avvicinato alla ragazza solo per strategia come Adriana Volpe. Proprio quest'ultima ha usato dure parole nei confronti di Renato Biancardi e Lucia Ilardo nel corso delle ultime ore all'interno della casa. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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