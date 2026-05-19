Grande Fratello Vip 2026 streaming e diretta tv | dove vedere la 18esima puntata

Martedì 19 maggio 2026 alle ore 21:35 su Canale 5, è prevista la trasmissione della 18esima puntata del Grande Fratello Vip 2026. La puntata sarà disponibile anche in streaming, come di consueto, attraverso le piattaforme digitali del canale. La programmazione si svolge in diretta televisiva e online, offrendo agli spettatori la possibilità di seguire l’evento in tempo reale. Non sono stati annunciati cambiamenti rispetto alle modalità di trasmissione abituali.

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Questa sera, martedì 19 maggio 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la 18esima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Alla conduzione torna Ilary Blasi. Novità anche tra gli opinionisti, con il volto del Tg5 Cesara Buonamici e la temutissima Selvaggia Lucarelli. Dove vedere il Grande Fratello Vip 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Sarà possibile seguire la diretta dalla Casa tramite Mediaset Extra. Il programma condotto da Ilary Blasi va in onda su Canale 5 in prima serata ogni martedì e venerdì alle ore 21.35 circa. La durata è di circa quattro ore. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Grande Fratello Vip 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la 18esima puntata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Grande fratello vip 2026 | Adriana Volpe ha abbandonato la casa | ecco perche Sullo stesso argomento Grande Fratello Vip 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntataStasera, martedì 17 marzo 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Grande Fratello Vip 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntataStasera, venerdì 20 marzo 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip 2026. Chi vince il Grande Fratello Vip 2026 stasera secondo pronostici, sondaggi, quote dei bookmakers: ecco percentuali e favorito x.com Grande Fratello Vip 2026, le anticipazioni della finale, chi vincerà?Tutto sulla finale del Grande Fratello Vip 2026 di questa sera martedì 19 maggio 2026, chi sono i finalisti, cosa succederà ... gazzetta.it Grande Fratello Vip 2026, stasera la finale su Canale 5: anticipazioni diretta di martedì 19 maggio. Nomination, eliminati e sondaggi vincitoreTutto pronto per la finale del Grande Fratello Vip 2026: televoto in corso per l'ultimo eliminato. Chi sarà il vincitore? superguidatv.it