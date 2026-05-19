La finale del Grande Fratello Vip 2026 si avvicina, con la trasmissione in programma questa sera su Canale 5 condotta da Ilary Blasi. Durante l’ultima puntata, i concorrenti sono stati protagonisti di momenti di tensione e strategie, mentre il pubblico si prepara a scoprire il nome del vincitore. La discussione intorno al programma include anche dettagli sul montepremi, sul cachet del vincitore e sulle cifre che vengono assegnate a chi supera la fase finale del reality.

Il conto alla rovescia per la finale del Grande Fratello Vip 2026 è ormai agli sgoccioli. Questa sera, in prima serata su Canale 5, Ilary Blasi guiderà l’ultima diretta di un’edizione che ha riportato il reality al centro del dibattito televisivo, tra scontri, strategie e colpi di scena. Mentre il pubblico si prepara a scegliere il vincitore tramite televoto, cresce la curiosità su un aspetto che ogni anno scatena discussioni e domande: quanto guadagna davvero chi vince il Grande Fratello Vip? Il montepremi è sempre lo stesso, ma il percorso che porta alla cifra finale è molto più complesso di quanto sembri. Quanto incassa realmente il vincitore? Come funziona la beneficenza obbligatoria? E quali sono i cachet dei concorrenti durante la permanenza nella Casa? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip 2026, quanto guadagna il vincitore: cachet, montepremi e cifre reali

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Grande Fratello Vip 2026, partenza anticipata: al via la Open House con i primi 4 concorrenti

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