Grande Fratello Vip 2026 | puntate cast concorrenti e quando finisce

Da today.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Grande Fratello Vip 2026 è iniziato martedì 17 marzo su Canale 5, portando i telespettatori dentro la casa più spiata d’Italia. La prima puntata ha mostrato i primi momenti di convivenza tra i concorrenti e alcuni dettagli sul cast. Nei giorni successivi, sono stati svelati altri partecipanti e le dinamiche tra di loro. La programmazione prevede diverse puntate, con una conclusione prevista a una data ancora da definire.

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L’attesa è finita. Il Grande Fratello Vip martedì 17 marzo ha preso il via su Canale 5 e i telespettatori hanno avuto finalmente modo di ‘entrare’ nella casa più spiata d’Italia. Proprio come i concorrenti, i veri protagonisti della trasmissione di successo. Alla conduzione Ilary Blasi, che è. 🔗 Leggi su Today.it

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