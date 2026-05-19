Grande Fratello Vip 2026 oggi la finale in diretta
Martedì 19 maggio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la finale del Grande Fratello Vip 2026, reality show prodotto da Endemol Shine Italy. La conduttrice sarà Ilary Blasi, che sarà affiancata in studio da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La serata vedrà la conclusione della decima edizione del programma, con la proclamazione del vincitore tra i concorrenti rimasti. La finale sarà trasmessa in diretta televisiva, con la partecipazione di pubblico e vari momenti di intrattenimento.
Martedì 19 maggio, in prima serata su Canale 5, va in scena la finale del Grande Fratello Vip, prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi, affiancata in studio da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Le anticipazioni della finale. La puntata conclusiva si aprirà con una coreografia speciale che coinvolgerà la conduttrice, alcuni ex concorrenti e il corpo di ballo del programma, prima dell’ ultima sfida artistica nella Casa con un’esibizione che raccoglierà i momenti più iconici dell’edizione. In corsa per la vittoria restano sette concorrenti, ma il primo verdetto arriverà dal televoto che vede sfidarsi Renato Biancardi e Raimondo Todaro. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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