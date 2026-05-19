Grande Fratello Vip 2026 oggi la finale in diretta

Martedì 19 maggio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la finale del Grande Fratello Vip 2026, reality show prodotto da Endemol Shine Italy. La conduttrice sarà Ilary Blasi, che sarà affiancata in studio da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La serata vedrà la conclusione della decima edizione del programma, con la proclamazione del vincitore tra i concorrenti rimasti. La finale sarà trasmessa in diretta televisiva, con la partecipazione di pubblico e vari momenti di intrattenimento.

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