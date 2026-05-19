Grande Fratello Vip 2026 | le anticipazioni e ultime notizie oggi 19 maggio

Da tpi.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera, alle ore 21:35, su Canale 5 va in onda la diciottesima e ultima puntata del Grande Fratello Vip 2026. La trasmissione, iniziata a inizio anno, si concluderà con questa puntata finale. La stagione ha visto varie dinamiche e concorrenti che si sono sfidati nel corso dei mesi. Nessuna ulteriore informazione riguardo ai partecipanti o ai risultati finali è stata comunicata al momento.

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. Stasera, martedì 19 maggio 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la 18esima e ultima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Il reality vede il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi e nel ruolo di opinioniste Cesara Buonamici e la grande new entry Selvaggia Lucarelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni. Tutto è pronto, l’attesa è finita. Tra i finalisti a contendersi la vittoria finale ci sono: Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo, Raul Dumitras e Adriana Volpe. C’è ancora un posto in ballo tra i concorrenti che possono sognare di uscire dalla porta rossa da vincitori: Raimondo Todaro e Renato Biancardi. 🔗 Leggi su Tpi.it

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