L’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2026 si avvicina, portando con sé l’attesa per la finale e la decisione sul vincitore. Sono stati annunciati i concorrenti che sono ancora in gara e che si contenderanno il titolo. La puntata si concentrerà sul confronto tra i partecipanti e sulle nomination viste nelle ultime settimane. La trasmissione andrà in onda su Canale 5, segnando l’ultimo episodio di questa edizione. I telespettatori seguiranno gli sviluppi e le eventuali sorprese in diretta.

Martedì 19 maggio 2026 su Canale 5 ci sarà l'ultima puntata del Grande Fratello Vip. Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici farà le ultime sorprese ai concorrenti e accompagnerà il pubblico fino alla proclamazione del vincitore o della vincitrice di questa edizione del reality. Polemiche e discussioni, ma anche prove, nomination ed eliminazioni hanno accompagnato il reality che ha visto la partecipazione di concorrenti famosi tra ballerini, showgirl, conduttrici, imitatrici e qualche reduce da altri reality. Il pubblico è cresciuto nel corso delle puntate fino a superare la soglia dei 2 milioni nelle ultime trasmissioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Grande Fratello Vip 2026, le anticipazioni della finale, chi vincerà?

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Grande fratello vip 2026 | secondo finalista | ecco chi sta vicendo al televoto |

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