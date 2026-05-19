Grande Fratello Vip 2026 la torinese Antonella Elia è tra i 6 finalisti | quando si conoscerà il vincitore
Dopo 64 giorni di trasmissione, l’ottava edizione del Grande Fratello Vip si avvia alla conclusione. La puntata finale è prevista per martedì 19 maggio in prima serata su Canale, con il conduttore che sarà ancora Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Tra i sei finalisti figura anche Antonella Elia, originaria di Torino. La serata segnerà la proclamazione del vincitore di questa edizione del reality.
Dopo 64 giorni, l'ottava edizione del Grande Fratello Vip si appresta a incoronare il suo vincitore. Il reality, condotto da Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, è giunto alla puntata finale che andrà in onda martedì 19 maggio in prima serata su Canale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Grande fratello vip 2026 | Antonella Elia è la prima finalista
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