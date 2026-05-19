Grande Fratello Vip 2026 la torinese Antonella Elia è tra i 6 finalisti | quando si conoscerà il vincitore

Da torinotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo 64 giorni di trasmissione, l’ottava edizione del Grande Fratello Vip si avvia alla conclusione. La puntata finale è prevista per martedì 19 maggio in prima serata su Canale, con il conduttore che sarà ancora Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Tra i sei finalisti figura anche Antonella Elia, originaria di Torino. La serata segnerà la proclamazione del vincitore di questa edizione del reality.

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Dopo 64 giorni, l'ottava edizione del Grande Fratello Vip si appresta a incoronare il suo vincitore. Il reality, condotto da Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, è giunto alla puntata finale che andrà in onda martedì 19 maggio in prima serata su Canale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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Grande fratello vip 2026 | Antonella Elia è la prima finalista

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