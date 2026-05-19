Grande Fratello Vip 2026 la torinese Antonella Elia è tra i 6 finalisti | quando si conoscerà il vincitore

Dopo 64 giorni di trasmissione, l’ottava edizione del Grande Fratello Vip si avvia alla conclusione. La puntata finale è prevista per martedì 19 maggio in prima serata su Canale, con il conduttore che sarà ancora Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Tra i sei finalisti figura anche Antonella Elia, originaria di Torino. La serata segnerà la proclamazione del vincitore di questa edizione del reality.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui