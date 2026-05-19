Grande Fratello Vip 2026 la finale in diretta | televoto a quattro tra Antonella Alessandra Adriana e Raimondo

Nella serata del 19 maggio, alle 22:00, il pubblico potrà seguire in diretta la finale del Grande Fratello Vip 2026. Quattro concorrenti sono ancora in gara e si sfideranno attraverso un televoto che coinvolge Antonella, Alessandra, Adriana e Raimondo. Poco prima, alle 22:03, è stata fatta una breve anteprima con una presentazione dei partecipanti ancora in corsa. La serata offrirà l’ultimo confronto tra i concorrenti prima della proclamazione del vincitore.

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