Grande Fratello Vip 2026 la finale in diretta | televoto a quattro tra Antonella Alessandra Adriana e Raimondo

Da davidemaggio.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata del 19 maggio, alle 22:00, il pubblico potrà seguire in diretta la finale del Grande Fratello Vip 2026. Quattro concorrenti sono ancora in gara e si sfideranno attraverso un televoto che coinvolge Antonella, Alessandra, Adriana e Raimondo. Poco prima, alle 22:03, è stata fatta una breve anteprima con una presentazione dei partecipanti ancora in corsa. La serata offrirà l’ultimo confronto tra i concorrenti prima della proclamazione del vincitore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

19 maggio – 22:00. Breve anteprima con la presentazione dei concorrenti ancora in gioco. 19 maggio – 22:03. La sigla iniziale. La finalissima del GFVIP parte da un balletto, sulla passerella, con protagonisti i 7 concorrenti rimasti. In studio ballano, invece, Ilary Blasi con alcuni eliminati. Finché non arriva Francesca Manzini, che interrompe tutto con il suo “ tecnicismo centrale “. 19 maggio – 22:07. Ilary rimanda i concorrenti in Casa e saluta le opinioniste Cesara e Selvaggia; non manca nemmeno un ringraziamento al pubblico: “ Abbiamo seguito tutti i vostri consigli e siamo tornati a divertirci insieme “. Intanto, chiude subito il televoto tra Raimondo e Renato che decreterà il sesto finalista. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

grande fratello vip 2026 la finale in diretta televoto a quattro tra antonella alessandra adriana e raimondo
© Davidemaggio.it - Grande Fratello Vip 2026, la finale in diretta: televoto a quattro tra Antonella, Alessandra, Adriana e Raimondo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Grande fratello vip 2026 | Lucia finalista | nuovo televoto aperto | scegli quarto finalista

Video Grande fratello vip 2026 | Lucia finalista | nuovo televoto aperto | scegli quarto finalista

Sullo stesso argomento

Grande Fratello Vip 2026, la finale in diretta: via al televoto flash tra Antonella, Raimondo e Lucia19 maggio – 22:00 Breve anteprima con la presentazione dei concorrenti ancora in gioco.

Grande Fratello Vip 2026, la finale in diretta: Alessandra, Raul e Adriana al primo televoto flash19 maggio – 22:00 Breve anteprima con la presentazione dei concorrenti ancora in gioco.

grande fratello vip grande fratello vip 2026Grande Fratello Vip 2026, la finale in diretta: via al televoto flash tra Antonella, Raimondo e LuciaIl live minuto per minuto della finalissima del GFVIP2026, in onda su Canale 5, in prima serata, martedì 19 maggio. davidemaggio.it

grande fratello vip grande fratello vip 2026Grande Fratello Vip 2026, stasera la finale su Canale 5: anticipazioni diretta di martedì 19 maggio. Nomination, eliminati e sondaggi vincitoreTutto pronto per la finale del Grande Fratello Vip 2026: televoto in corso per l'ultimo eliminato. Chi sarà il vincitore? superguidatv.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web