Grande Fratello Vip 2026 la finale in diretta | televoto a quattro tra Antonella Alessandra Adriana e Raimondo
Nella serata del 19 maggio, alle 22:00, il pubblico potrà seguire in diretta la finale del Grande Fratello Vip 2026. Quattro concorrenti sono ancora in gara e si sfideranno attraverso un televoto che coinvolge Antonella, Alessandra, Adriana e Raimondo. Poco prima, alle 22:03, è stata fatta una breve anteprima con una presentazione dei partecipanti ancora in corsa. La serata offrirà l’ultimo confronto tra i concorrenti prima della proclamazione del vincitore.
19 maggio – 22:00. Breve anteprima con la presentazione dei concorrenti ancora in gioco. 19 maggio – 22:03. La sigla iniziale. La finalissima del GFVIP parte da un balletto, sulla passerella, con protagonisti i 7 concorrenti rimasti. In studio ballano, invece, Ilary Blasi con alcuni eliminati. Finché non arriva Francesca Manzini, che interrompe tutto con il suo “ tecnicismo centrale “. 19 maggio – 22:07. Ilary rimanda i concorrenti in Casa e saluta le opinioniste Cesara e Selvaggia; non manca nemmeno un ringraziamento al pubblico: “ Abbiamo seguito tutti i vostri consigli e siamo tornati a divertirci insieme “. Intanto, chiude subito il televoto tra Raimondo e Renato che decreterà il sesto finalista. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Grande fratello vip 2026 | Lucia finalista | nuovo televoto aperto | scegli quarto finalista
Sullo stesso argomento
Grande Fratello Vip 2026, la finale in diretta: via al televoto flash tra Antonella, Raimondo e Lucia19 maggio – 22:00 Breve anteprima con la presentazione dei concorrenti ancora in gioco.
Grande Fratello Vip 2026, la finale in diretta: Alessandra, Raul e Adriana al primo televoto flash19 maggio – 22:00 Breve anteprima con la presentazione dei concorrenti ancora in gioco.
Chi vince il Grande Fratello Vip 2026 stasera secondo pronostici, sondaggi, quote dei bookmakers: ecco percentuali e favorito x.com
Abbiamo chiesto ai lettori di Fanpage.it chi vincerà il Grande Fratello Vip 2026. La classifica e le percentuali emerse dal sondaggio. ? facebook
Grande Fratello Vip 2026, la finale in diretta: via al televoto flash tra Antonella, Raimondo e LuciaIl live minuto per minuto della finalissima del GFVIP2026, in onda su Canale 5, in prima serata, martedì 19 maggio. davidemaggio.it
Grande Fratello Vip 2026, stasera la finale su Canale 5: anticipazioni diretta di martedì 19 maggio. Nomination, eliminati e sondaggi vincitoreTutto pronto per la finale del Grande Fratello Vip 2026: televoto in corso per l'ultimo eliminato. Chi sarà il vincitore? superguidatv.it