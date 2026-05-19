Nella serata del 19 maggio, alle 22:00, si svolge la finale del Grande Fratello Vip 2026 in diretta televisiva. Poco prima, alle 22:03, viene trasmessa una breve anteprima che mostra i concorrenti ancora presenti nel programma. Durante la puntata, si assisterà all’eliminazione immediata di Renato, che uscirà subito dopo la fase di voto. La serata vede quindi la conclusione del percorso di alcuni partecipanti e la proclamazione del vincitore.

19 maggio – 22:00. Breve anteprima con la presentazione dei concorrenti ancora in gioco. 19 maggio – 22:03. La sigla iniziale. La finalissima del GFVIP parte da un balletto, sulla passerella, con protagonisti i 7 concorrenti rimasti. In studio ballano, invece, Ilary Blasi con alcuni eliminati. Finché non arriva Francesca Manzini, che interrompe tutto con il suo “ tecnicismo centrale “. 19 maggio – 22:07. Ilary rimanda i concorrenti in casa e saluta le opinioniste Cesara e Selvaggia; non manca nemmeno un ringraziamento al pubblico: “ Abbiamo seguito tutti i vostri consigli e siamo tornati a divertirci insieme “. Intanto, chiude subito il televoto tra Raimondo e Renato che decreterà il sesto finalista. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Grande Fratello Vip 2026, la finale in diretta: Renato subito fuori

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Grande fratello vip 2026 | Lucia finalista | nuovo televoto aperto | scegli quarto finalista

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