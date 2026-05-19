Durante la finale del Grande Fratello Vip 2026, martedì 19 maggio, si è svolto un televoto flash che ha portato all'eliminazione di uno dei concorrenti. La decisione è stata comunicata durante la serata, con i telespettatori chiamati a partecipare in tempo reale. La puntata ha visto inoltre altri momenti di confronto tra i partecipanti, mentre i concorrenti rimasti si sono confrontati in varie prove e discussioni. La serata si è conclusa con una nuova assegnazione di nomination e con l'annuncio del concorrente eliminato.

Televoto flash durante la finale di martedì 19 maggio del Grande Fratello Vip 2026. Dopo il primo verdetto delle nomination che ha visto Renato eliminato e Raimondo Todaro eletto come sesto finalista, durante la puntata Ilary Blasi comunica ai concorrenti di un televoto flash decisivo con i sei finalisti suddivisi in due gruppi. Da un lato il terzetto formato da Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Raul, dall’altro Antonella Elia, Lucia Ilardo e Raimondo Todaro. Grande Fratello Vip 2026, Raul Dumitras eliminato. Chi vuoi salvare tra Alessandra Mussolini, Raul e Adriana Volpe? Il pubblico da casa è chiamato a votare in positivo con due concorrenti che proseguono la loro corsa per la vittoria finale, mentre il meno votato sarà definitivamente eliminato dalla casa. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Grande Fratello Vip 2026, chi è uscito ieri sera al primo televoto flash di martedì 19 maggio? | Video Mediaset

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Grande fratello vip 2026 | ecco chi verrà eliminato all'ultimo televoto aperto | sondaggio televoto

Sullo stesso argomento

Grande Fratello Vip 2026, chi è uscito ieri sera al televoto di martedì 19 maggio? Raimondo Todaro finalista | Video MediasetGrande Fratello Vip 2026, chi è uscito ieri sera martedì 19 maggio? Durante la finale del reality show, Ilary Blasi ha comunicato ai concorrenti il...

Grande Fratello Vip 2026, chi è uscito ieri sera al televoto flash di venerdì 8 maggio? | Video MediasetTelevoto flash durante la puntata di venerdì 8 maggio del Grande Fratello Vip 2026.

Chi vince il Grande Fratello Vip 2026 stasera secondo pronostici, sondaggi, quote dei bookmakers: ecco percentuali e favorito x.com

Grande Fratello Vip 2026, le anticipazioni della finale, chi vincerà?Tutto sulla finale del Grande Fratello Vip 2026 di questa sera martedì 19 maggio 2026, chi sono i finalisti, cosa succederà ... gazzetta.it

Grande Fratello Vip 2026, stasera la finale su Canale 5: anticipazioni diretta di martedì 19 maggio. Nomination, eliminati e sondaggi vincitoreTutto pronto per la finale del Grande Fratello Vip 2026: televoto in corso per l'ultimo eliminato. Chi sarà il vincitore? superguidatv.it