Grande Fratello Vip 2026 chi è uscito ieri sera al primo televoto flash di martedì 19 maggio? | Video Mediaset

Da superguidatv.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la finale del Grande Fratello Vip 2026, martedì 19 maggio, si è svolto un televoto flash che ha portato all'eliminazione di uno dei concorrenti. La decisione è stata comunicata durante la serata, con i telespettatori chiamati a partecipare in tempo reale. La puntata ha visto inoltre altri momenti di confronto tra i partecipanti, mentre i concorrenti rimasti si sono confrontati in varie prove e discussioni. La serata si è conclusa con una nuova assegnazione di nomination e con l'annuncio del concorrente eliminato.

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Televoto flash durante la finale di martedì 19 maggio del Grande Fratello Vip 2026. Dopo il primo verdetto delle nomination che ha visto Renato eliminato e Raimondo Todaro eletto come sesto finalista, durante la puntata Ilary Blasi comunica ai concorrenti di un televoto flash decisivo con i sei finalisti suddivisi in due gruppi. Da un lato il terzetto formato da Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Raul, dall’altro Antonella Elia, Lucia Ilardo e Raimondo Todaro. Grande Fratello Vip 2026, Raul Dumitras eliminato. Chi vuoi salvare tra Alessandra Mussolini, Raul e Adriana Volpe? Il pubblico da casa è chiamato a votare in positivo con due concorrenti che proseguono la loro corsa per la vittoria finale, mentre il meno votato sarà definitivamente eliminato dalla casa. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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