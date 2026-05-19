Grande festa per i trenta anni del canile di Todi

Domenica il canile di Todi ha celebrato i suoi trenta anni di attività con una giornata di festa che ha coinvolto numerosi ospiti, tra cui molte famiglie e bambini. L’evento ha visto una partecipazione significativa di persone che si sono radunate per ricordare questa ricorrenza, creando un’atmosfera di condivisione e allegria. La festa ha rappresentato un momento di incontro tra volontari, utenti e cittadini, tutti presenti per festeggiare il traguardo raggiunto dal canile nel corso degli anni.

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Un traguardo importante festeggiato all’insegna della partecipazione. Il Canile di Todi ha spento domenica 70 candeline e lo ha fatto con una grande presenza di ospiti, soprattutto bambini e famiglie.Per il personale del canile quella di ieri è stata davvero una giornata speciale dedicata ai 30. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SCHERZO CRUDELE: CI DIMENTICHIAMO DEL COMPLEANNO DEL CAPO DELLO SNACK CLUB LOLLO E LUI SI ARRABBIA Sullo stesso argomento Coro Filarmonico Rossini, festa per i trenta anniE sono trenta! gli anni dalla fondazione del Coro Filarmonico Rossini, di cui è direttore artistico e musicale il Maestro Federico Raffaelli. Grande festa per i 50 anni del Picchio RossoIn principio fu il sogno di un imprenditore visionario come Mario Boni poi, il Picchio Rosso è diventato uno dei simboli del divertimento giovanile,... Giovedì 28 maggio a San Pietro di Feletto la Grande Festa Rosa per la 18ª tappa: accesso libero, maxi schermi, Giro-E, Carovana e raccolta #Veneto #Treviso #Trentino #Eventi #Sport x.com Grande festa per i 40 anni dalla prima edizione della Venicemarathon!Ieri le celebrazioni per ricordare la prima edizione del 18 maggio 1986. La 40^ Wizz Air Venicemarathon è in programma domenica 25 ottobre ... corrieredellosport.it In Italia, per la Festa della Mamma c'è una particolare tradizione floreale a scopo benefico che mi piace molto. reddit Festa dello Sport 2026, torna il grande evento che promuove lo sport per tutte le età e le abilitàConto alla rovescia per la 22^ Festa dello Sport in programma dal 22 al 24 maggio grazie all’organizzazione a cura di Porto Antico di Genova SpA e Stelle nello Sport. Genova è pronta a diventare nuova ... genovatoday.it