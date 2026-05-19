Grande festa per i trenta anni del canile di Todi
Domenica il canile di Todi ha celebrato i suoi trenta anni di attività con una giornata di festa che ha coinvolto numerosi ospiti, tra cui molte famiglie e bambini. L’evento ha visto una partecipazione significativa di persone che si sono radunate per ricordare questa ricorrenza, creando un’atmosfera di condivisione e allegria. La festa ha rappresentato un momento di incontro tra volontari, utenti e cittadini, tutti presenti per festeggiare il traguardo raggiunto dal canile nel corso degli anni.
Un traguardo importante festeggiato all’insegna della partecipazione. Il Canile di Todi ha spento domenica 70 candeline e lo ha fatto con una grande presenza di ospiti, soprattutto bambini e famiglie.Per il personale del canile quella di ieri è stata davvero una giornata speciale dedicata ai 30. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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