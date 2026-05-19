Graduatorie ad esaurimento | ecco le GaE pubblicate per il 2026 28 e dove sono vuote

Sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento (GaE) relative al biennio 202628. Gli elenchi sono stati resi disponibili e sono utili sia per l'assegnazione del 50% dei ruoli a tempo indeterminato, sia per le supplenze temporanee. Alcune sezioni delle graduatorie risultano ancora vuote, indicando assenze di candidati in alcune classi di concorso. La pubblicazione riguarda diverse regioni e comprende sia elenchi completi che parziali.

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Graduatorie ad esaurimento GaE per il 202628: inizia la pubblicazione degli elenchi, utili sia per il 50% dei ruoli, sia per le supplenze. L'articolo Graduatorie ad esaurimento: ecco le GaE pubblicate per il 202628 (e dove sono vuote). 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Assunzioni da GaE, le graduatorie storiche hanno il 50% dei ruoli, infanzia e primaria ancora con aspirantiLe GaE hanno sempre il 50% dei posti per le assunzioni in ruolo dei docenti. Elenchi regionali e GPS prima fascia non incidono sulla quota ... orizzontescuola.it Gli elenchi regionali non hanno scadenza questo significa che sono ad esaurimento e che l’assunzione è solo questione di tempo?Nel question time del 27 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas ... orizzontescuola.it