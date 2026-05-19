Governo Meloni maggioranza a lavoro su accise e nomine la premier incontra Calenda per proposte su energia | news in diretta
Nel corso delle ultime ore, il governo guidato dalla premier ha concentrato l'attenzione su questioni legate alle accise sui carburanti e alle nomine. La presidente del Consiglio ha incontrato un esponente politico per discutere proposte riguardanti l'energia. Si avvicina la riunione del Consiglio dei ministri prevista per venerdì, giorno in cui scadrà la riduzione delle accise. La maggioranza è impegnata a definire le prossime decisioni su questi temi.
Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni. Cresce l'attesa per il prossimo Cdm, venerdì, quando scadrà il taglio delle accise sui carburanti. La maggioranza cerca anche di chiudere la partita sulla nomine di Consob e Antitrust. Intanto Meloni vede Calenda: prove d'intesa col cdx. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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