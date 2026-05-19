Governo Meloni maggioranza a lavoro su accise e nomine la premier incontra Calenda per proposte su energia | news in diretta

Nel corso delle ultime ore, il governo guidato dalla premier ha concentrato l'attenzione su questioni legate alle accise sui carburanti e alle nomine. La presidente del Consiglio ha incontrato un esponente politico per discutere proposte riguardanti l'energia. Si avvicina la riunione del Consiglio dei ministri prevista per venerdì, giorno in cui scadrà la riduzione delle accise. La maggioranza è impegnata a definire le prossime decisioni su questi temi.

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