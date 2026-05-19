Google lancia Pics | l’IA che sfida Canva con l’editing preciso

Google ha presentato Pics, una nuova intelligenza artificiale dedicata all’editing di immagini. La piattaforma permette di modificare singoli dettagli senza alterare l’intera immagine, offrendo un livello di precisione superiore rispetto ad altri strumenti. La tecnologia utilizza algoritmi avanzati che interpretano e applicano modifiche specifiche, distinguendosi così da soluzioni basate esclusivamente su prompt testuali. Questo approccio consente di intervenire su elementi singoli con maggiore controllo e accuratezza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui