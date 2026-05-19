Google lancia Pics | l’IA che sfida Canva con l’editing preciso
Google ha presentato Pics, una nuova intelligenza artificiale dedicata all’editing di immagini. La piattaforma permette di modificare singoli dettagli senza alterare l’intera immagine, offrendo un livello di precisione superiore rispetto ad altri strumenti. La tecnologia utilizza algoritmi avanzati che interpretano e applicano modifiche specifiche, distinguendosi così da soluzioni basate esclusivamente su prompt testuali. Questo approccio consente di intervenire su elementi singoli con maggiore controllo e accuratezza.
? Domande chiave Come può Google superare il limite dei prompt testuali nelle immagini? Quale tecnologia permette di modificare un singolo dettaglio senza stravolgere tutto? Perché Pics potrebbe rendere obsoleti i flussi di lavoro su Canva? Quando potranno gli utenti comuni accedere alle funzioni di editing avanzato??? In Breve Modello Nano Banana 2 garantisce resa testuale e dettagli visivi superiori. Tre modalità d'uso includono prompt testuali, commenti cliccabili o modifica manuale. Ril . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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